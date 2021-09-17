Пандемія COVID-19 не уповільнила зміни клімату – ООН

Пандемія COVID-19 спричинила лише тимчасове скорочення викидів вуглецю, але не уповільнила зміни клімату, всупереч очікуванням, що пов’язувалися з глобальним економічним спадом.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться в доповіді ООН (United in Science Report 2021), оприлюдненій у четвер.

«COVID-19 не вповільнив неухильне просування зміни клімату. Немає жодних ознак того, що ми знову стаємо більш екологічними, оскільки викиди вуглекислого газу швидко відновлюються після тимчасової паузи, зумовленої економічним спадом, і зовсім не наближаються до цільових показників скорочення», - вважають науковці різних інституцій, що підготували доповідь.

Концентрація парникових газів у атмосфері, зазначають вони, залишається на рекордно високих рівнях, «прирікаючи планету на небезпечне потепління в майбутньому».

Підвищення глобальних температур спричиняє руйнівні екстремальні погодні умови в усьому світі, дедалі більше впливають на економіку і суспільство. «Мільярди робочих годин були втрачені тільки через спеку», - йдеться в документі.

Середня глобальна температура за останні п'ять років була однією з найвищих за всю історію спостережень і в найближчі п’ять років може зрости більш як на 1,5 °С у порівнянні з доіндустріальною епохою.

Згідно з доповіддю, масштаби нинішніх змін у кліматичній системі загалом безпрецедентні за багато тисяч років, і навіть при уповільненні викидів парникових газів рівень моря продовжуватиме підніматися й загрожуватиме островам та прибережному населенню в усьому світі.

«Це критичний рік для дій у галузі клімату. У цій доповіді ООН та глобальних наукових організацій-партнерів міститься цілісна оцінка новітніх досягнень науки про клімат. Результатом є тривожне усвідомлення того, як далеко ми відхилилися від курсу (визначеного Паризькою угодою 2015 року - ред.)», - зазначив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у передмові до доповіді.

За його словами, «ми все ще значно відстаємо від графіка для досягнення цілей Паризької угоди». Якщо не відбудеться негайного, швидкого і масштабного скорочення викидів парникових газів, заявив він, обмежити потепління 1,5°C, що визначено угодою, буде неможливо. І це «призведе до катастрофічних наслідків для людей і планети, від якої ми залежимо».

Відповідно до доповіді, глобальні викиди в енергетичному та промисловому секторах досягли того самого або й вищого, ніж до пандемії, рівня у січні – липні 2021 року, викиди від автомобільного транспорту залишалися приблизно на 5% нижчими.

Викиди N2О, третього за значущістю парникового газу після CO2 і CH4, значно перевищують очікувані показники.

Глобальна середня температура поверхні землі у 2017 – 2021 роках на 1,06 °C – 1,26 °C вища, ніж у доіндустріальниий період (1850 – 1900 рр.).

У 2021 році зафіксовано руйнівні екстремальні погодні та кліматичні явища – ознаки зміни клімату, зумовленої діяльністю людини. Це, зокрема, надзвичайна спека в Північній Америці й повені в Західній Європі.

Середній рівень моря з 1900 по 2018 рік моря піднявся на 20 см, і в останні роки підйом води сягав 3,7 мм за рік.

Навіть якщо викиди будуть скорочені й потепління буде значно нижчим від 2 °C, середній рівень моря, імовірно, підніметься на 0,3–0,6 м до 2100 року.

Доповідь United in Science Report 2021 («Об'єднані в науці, 2021») підготовлено за участю Програми ООН з навколишнього середовища, ВООЗ, Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, Глобального вуглецевого проєкту, Всесвітньої програми досліджень клімату та Метеорологічного бюро (Великобританія); координатор – Всесвітня метеорологічна організація.

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