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Паніка у паризькому "Діснейленді": звуки ескалатора сприйняли за стрілянину

Тривога була помилкова, жодної загрози не для громадськості не існувал
Несправний ескалатор спричинив паніку в розважальному парку атракціонів "Діснейленд" в Парижі.
Паніка у паризькому "Діснейленді": звуки ескалатора сприйняли за стрілянину Фото з вільних джерел

Відвідувачі помилково прийняли гучні звуки зламаного ескалатора за стрілянину і вибухи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Люди почали розбігатися, дехто кричав, що чув звуки стрілянини. На відео, знятих очевидцями, видно, як люди намагаються сховатися і телефонують рідним.

Представник поліції пізніше підтвердив, що тривога була помилкова, жодної загрози не для громадськості не існувало.

"Хибна тривога, сили безпеки підтверджують, що загрози немає. Будь ласка, поширюйте інформацію, яка надходить з надійного джерела", - йдеться у повідомленні МВС Франції у Twitter.

Нагадаємо, що під час протестів "жовтих жилетів" та анархістів на Єлисейських полях в Парижі 16 березня близько 80 магазинів і офісів були розграбовані.

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24 03 2019 11:54
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