Папа Римський у промові згадав нічний удар по Одесі

"Не припиняймо молитися за мир", закликав вірян Франциск

Папа Римський Франциск у своїй промові до вірян згадав черговий нічний ракетний удар росії по Одесі, не називаючи того, хто його завдав. У недільний промові 23 липня понтифік вчергове закликав молитися за мир.

Про це повідомляє Vatican News.

"Не припиняймо молитися за мир, особливо за дорогу Україну, яка продовжує зазнавати смерть і руйнування, що також, на жаль, сталося цієї ночі в Одесі", – сказав Папа Римський після проказування молитви.

Нагадаємо, що внаслідок масованої ракетної атаки на Одесу в ніч на 23 липня, у місті пошкоджено понад чотири десятки будівель, серед яких найбільший одеський православний храм – Спасо-Преображенський собор.

За даними поліції, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 22 – дістали поранення. Серед поранених четверо дітей. До лікарень Одеси шпиталізовано 14 одеситів, зокрема троє дітей.

Через бомбардування росіянами історичного центру Одеси та пошкодження низки об’єктів культурної спадщини Міністерство культури та інформаційної політики України готує звернення до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні пообіцяла допомогти з відновленнямСпасо-Преображенського собору та інших "скарбів культурної спадщини України", зазначивши, що російські агресори "нищать нашу європейську цивілізацію, її священні символи".