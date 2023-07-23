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ПОЛІТИКА

Україна готує звернення до ЮНЕСКО та Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції через бомбардування Одеси

23 липня 2023, 14:12
Україна готує звернення до ЮНЕСКО та Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції через бомбардування Одеси
Центр міста є частиною всесвітньої спадщини ООН.

Міністерство культури та інформаційної політики України готує звернення до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  та  Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції через бомбардування росіянами історичного центру Одеси та пошкодження низки об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Після консультацій з фахівцями Мінкульту Одеська міська рада проводить первинну фіксацію стану пошкоджених об’єктів культурної спадщини та разом з правоохоронними органами забезпечить документування воєнних злочинів росіян", - заявили в міністерстві.

Зазначимо, що історичний центр Одеси внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.  Лише під час російської атаки на місто в ніч на 23 липня в місті було пошкоджено Спасо-Преображенський собор в центрі міста, а також такі історичні будівлі  як Будинок вчених, житлові будинки, будівлю Одеського державного музичного ліцею імені професора П.С. Столярського. Також ушкоджень знову зазнали об’єкти портової інфраструктури.

В ніч на неділю Одеса знову зазнала серйозного ракетного обстрілу з боку росіян.Ракети пошкодили та зруйнували об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхівки та приватні житлові будинки, а також автомобілі. Відомо на разі, що внаслідок ворожого обстрілу  загинула  людина та ще 22 було поранено, з них – 4 дитини.

війнаОдесаЮНЕСКОатака

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