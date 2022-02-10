Папа Римський закликав путіна і Зеленського знайти "вихід з кризи"

Папа Римський Франциск занепокоєний тим, що над світом нависла ядерна загроза, і закликав президентів України та росії Володимира Зеленського та володимира путіна завершити війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Закликавши до припинення вогню "в ім'я Бога", Папа Римський Франциск звернувся до Зеленського та путіна з проханням знайти вихід з кризи.

Як відзначає ABC News, Франциск також закликав голову кремля покласти край "спіралі насильства і смерті".

Як раніше писав iPress, папа Римський Франциск заявив, що навіть думати про можливе застосування ядерної зброї було б "божевіллям".