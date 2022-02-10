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Папа Римський закликав путіна і Зеленського знайти "вихід з кризи"
Фото: globalnews.ca
Папа Римський Франциск занепокоєний тим, що над світом нависла ядерна загроза, і закликав президентів України та росії Володимира Зеленського та володимира путіна завершити війну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Закликавши до припинення вогню "в ім'я Бога", Папа Римський Франциск звернувся до Зеленського та путіна з проханням знайти вихід з кризи.
Як відзначає ABC News, Франциск також закликав голову кремля покласти край "спіралі насильства і смерті".
Як раніше писав iPress, папа Римський Франциск заявив, що навіть думати про можливе застосування ядерної зброї було б "божевіллям".
Також він відзначив, що вважає "морально прийнятним" постачання країнами Заходу зброї Україні для самозахисту.
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02 10 2022 15:20 МЕДІА
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