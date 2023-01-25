Папа Римський зустрівся із главами церков України

Папа Римський Франциск зустрівся з делегацією Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Це перший візит українського міжконфесійного об'єднання до Ватикану.

Про це повідомляє Vatican news у середу, 25 січня.

Папа Франциск запевнив у своїй близькості до України, зазначивши, що регулярно приймає посланців президента Володимира Зеленського, який постійно перебуває в діалозі з представниками українського народу.

"Дякую вам за цю вашу єдність, це для мене багато означає. Це схоже на дітей у сім'ї, де один там, інший – в іншому місці, але коли мама хвора, усі збираються разом", – сказав він, наголошуючи, що у цьому разі не йдеться про єврейську, ісламську, християнську, православну чи католицьку Україну, але про "маму Україну", заради якої всі збираються разом.

"Це приклад перед величезною поверховістю, яку сьогодні бачимо в нашій культурі", – додав Франциск.

Своєю чергою, митрополит та голова ПЦУ Епіфаній повідомив, що на зустрічі Папу Римського попросили продовжувати молитву про Україну та боротьбу за правду.

Той у відповідь запевнив, що молиться за Україну: "Не сумнівайтеся, я молюся за вас! Ношу вас у моєму серці і благаю Бога, щоб він змилосердився над цим відважним народом!"

Напередодні стало відомо, що митрополит Київський та всієї України Епіфаній перебуває з першим офіційним візитом у Римі