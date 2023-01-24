Митрополит Епіфаній поїхав у Ватикан
Митрополит та очільник ПЦУ Епіфаній в складі делегації поїхав в Ватикан. Про це говориться в Twitter Епіфанія.
"У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій протягом цих днів буду в Римі, у Ватикані, щоби свідчити про російську агресію і наше прагнення перемоги і справедливого миру. Вдячні за молитви та гуманітарну допомогу і маємо надію на посилення співпраці", - говориться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск назвав війну в Україні глобальною. Він не вірить, що вона закінчиться в найближчій перспективі.