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CУСПІЛЬСТВО

Митрополит Епіфаній поїхав у Ватикан

24 січня 2023, 13:10
Митрополит Епіфаній поїхав у Ватикан
Фото: Укрінформ
Ціль поїздки - свідчення про російську агресію

Митрополит та очільник ПЦУ Епіфаній в складі делегації поїхав в Ватикан. Про це говориться в Twitter Епіфанія

"У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій протягом цих днів буду в Римі, у Ватикані, щоби свідчити про російську агресію і наше прагнення перемоги і справедливого миру. Вдячні за молитви та гуманітарну допомогу і маємо надію на посилення співпраці", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск назвав війну в Україні глобальною. Він не вірить, що вона закінчиться в найближчій перспективі.

ВатиканЕпіфаній

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