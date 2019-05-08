Парламент Косова розпускають наприкінці серпня

Президія парламенту Косова винесла рішення про розпуск парламенту 22 серпня після чого глава держави буде в змозі призначити позачергові вибори

Косовські ЗМІ повідомляють, що вибори ймовірно відбудуться останньої неділі вересня або першої неділі жовтня. З розпуском парламенту погодилися всі фракції.

Премʼєр Косова Рамуш Харадінай 19 липня подав у відставку через виклик Спеціальної прокуратури в Гаазі, котра розпочала слідство проти нього за підозрою в скоєнні воєнних злочинів. Харадінай перед прокуратурою захищався мовчанням, йдеться в "Радіо Свобода".

Після повернення до Косова він заявив, що не почуває себе винним. Харадінай виявив готовність продовжити виконувати премʼєрські зобовʼязання, але коаліційні партнери відкинули таку можливість.

Президент Косова Хашім Тачі закликав спікера парламенту Кадрі Веселі як представника парламентської більшості запропонувати нового голову уряду. Веселі відповів, що не буде нової більшості та шо необхідні вибори.

Розпуск парламенту призначений на 22 серпня на вимогу Євросоюзу, котрому потрібний час для формування місії, що буде спостерігати за перебігом виборчого процесу.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами. Не визнали незалежності, серед інших, Сербія, Росія та Україна.

Нагадаємо, напередодні у Центральноафриканській Республіці заявили, що не можуть представляти позицію, яка відрізняється від міжнародного права і виступили за діалог і підтримку суверенітету Сербії і верховенства права.

Читайте також: Радник Зеленського прогнозує проведення наступних виборів президента онлайн