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Парламент Молдови офіційно визнав її "захопленою державою"

Президент Молдови Ігор Додон відмовився розпускати парламент, заявивши, що має таке право, але не зобов'язаний зробити це
Молдовські депутати на екстреному засіданні парламенту 8 червня 61 голосом "за" визнали Молдову "захопленою державою".
Парламент Молдови офіційно визнав її "захопленою державою" Фото: cotidianul.ro

У суботу депутати обрали керівництво парламенту і мають намір затвердити уряд, але Конституційний суд невідкладно визнав обрання неконституційним, як і ще не ухвалені парламентом закони і постанови, повідомляє Newsmaker.

Ще до цього КС опублікував рішення, в якому сказано, що будь-який акт, ухвалений 8 червня в парламенті, буде недійсним, адже термін формування робочих органів парламенту закінчився 7 червня.

Однак президент Молдови Ігор Додон відмовився розпускати парламент, заявивши, що має таке право, але не зобов'язаний зробити це.

Представник блоку ACUM Андрій Нестасе, обраний до юридичного комітету, запропонував до затвердження складу уряду розглянути декларацію про визнання Молдови захопленою державою, яку й ухвалили депутати.

У ній йдеться про анулювання змішаної виборчої системи і висловлення вотуму недовіри Конституційному суду.

У ній також міститься вимога відправити у відставку главу Служби інформації і безпеки і главу Національного центру з боротьби з корупцією.

Нестасе також запропонував звернутися до ЄСПЛ у зв'язку з тим, що КС Молдови ухвалює рішення, що суперечать законодавству.  

Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови визнав результати парламентських виборів, які відбулися 24 лютого.

 

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08 06 2019 19:57
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