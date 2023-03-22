Парламент Швеції більшістю схвалив вступ країни до НАТО
У середу, 22 березня, парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО.
Про це повідомляє Aftonbladet .
Відтоді як у травні 2022 року соціал-демократи змінили свою позицію щодо членства в НАТО, широка більшість у парламенті хотіла приєднатися до альянсу.
Сьогодні було ухвалено фактичне рішення після голосування в парламенті з результатом 269 "за" і 37 голосів "проти".
Однак для вступу Швеції до НАТО необхідно, щоб Туреччина та Угорщина ратифікували заявку Швеції.
Раніше повідомлялось, що Туреччина почала ратифікацію вступу Фінляндії в НАТО окремо від Швеції.