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Парламент Швеції більшістю схвалив вступ країни до НАТО

22 березня 2023, 18:01
Парламент Швеції більшістю схвалив вступ країни до НАТО
Фото: belvpo.com
Історичне рішення ухвалено після того, як парламент обговорив законодавство про альянс.

У середу, 22 березня, парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО.

Про це повідомляє Aftonbladet .

Відтоді як у травні 2022 року соціал-демократи змінили свою позицію щодо членства в НАТО, широка більшість у парламенті хотіла приєднатися до альянсу.

Сьогодні було ухвалено фактичне рішення після голосування в парламенті з результатом 269 "за" і 37 голосів "проти".

Однак для вступу Швеції до НАТО необхідно, щоб Туреччина та Угорщина ратифікували заявку Швеції.

Раніше повідомлялось, що Туреччина почала ратифікацію вступу Фінляндії в НАТО окремо від Швеції.

ШвеціяНАТО

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