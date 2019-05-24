Парламентські вибори-2019: Змінити місце голосування можна тільки до 15 червня

Виборці, які голосують за межами свого округу, зможуть проголосувати тільки в загальнодержавному окрузі

Виборці можуть подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування до 15 липня включно.

"Кожен охочий скористатися своїм правом проголосувати 21 липня має подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування. Зробити це можна до 15 липня включно. Для виборців, чия виборча адреса знаходиться на тимчасово окупованій території, достатньо паспорта з відповідною реєстрацією. Для всіх інших доведеться додати підтверджуючі документи, що ви дійсно будете в день голосування в тому місці, де хочете проголосувати", - повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на своїй сторінці в Facebook.

За змішаною системою виборів під час голосування будуть видавати два бюлетені - для голосування в загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчому окрузі.

"Тому якщо будете перебувати за межами свого округу, ви зможете проголосувати тільки в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - додала вона.

Нагадаємо, що 24 травня в Україні розпочинається виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.

Партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці - "Опозиційна платформа – За життя".