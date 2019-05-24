Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Парламентські вибори-2019: Змінити місце голосування можна тільки до 15 червня

Виборці, які голосують за межами свого округу, зможуть проголосувати тільки в загальнодержавному окрузі
Виборці можуть подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування до 15 липня включно.
Парламентські вибори-2019: Змінити місце голосування можна тільки до 15 червня Фото: з вільних джерел

"Кожен охочий скористатися своїм правом проголосувати 21 липня має подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування. Зробити це можна до 15 липня включно. Для виборців, чия виборча адреса знаходиться на тимчасово окупованій території, достатньо паспорта з відповідною реєстрацією. Для всіх інших доведеться додати підтверджуючі документи, що ви дійсно будете в день голосування в тому місці, де хочете проголосувати", - повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на своїй сторінці в Facebook.

За змішаною системою виборів під час голосування будуть видавати два бюлетені - для голосування в загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчому окрузі.

"Тому якщо будете перебувати за межами свого округу, ви зможете проголосувати тільки в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - додала вона.

Нагадаємо, що 24 травня в Україні розпочинається виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.

Партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці - "Опозиційна платформа – За життя".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 05 2019 13:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.