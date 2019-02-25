Парламентські вибори у Молдові: ЦВК завершив підрахунок голосів
Після обробки 100% протоколів з виборчих дільниць соціалісти лідирують з 31,15% за партійними списками, блок ACUM набрав 26,84%, демократи - 23,62% голосів, а партія "Шор" - 8,32%, повідомляє ЦВК Молдови.
Решта політичних партій не зуміли подолати виборчий поріг, зокрема, і Комуністична партія Молдови.
Водночас, жодній з партій не вистачає необхідної кількості голосів, щоб самостійно сформувати парламентську більшість.
Додамо, що спікер парламенту Молдови Андріан Канду звинуватив Російську Федерацію у втручанні в парламентські вибори, які проходять в країні сьогодні, 24 лютого.
Нагадаємо, що прикордонна служба Молдови заборонила в'їзд в країну п'ятьом російським журналістам телеканалів "НТВ" і "Росія 1".
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