Партія Гриценка приховала, де взяла та як витратила більше 20 мільйонів, - "ЧЕСНО"
Згідно із законом, фінансові звіти політичних партій повинні містити детальні дані про кожен внесок на користь партії та про її видатки, які теж відсутні у фінзвіті "Громадянської позиції", повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".
У звіті партії лише зазначено, що протягом IV кварталу її загальний бюджет становив 23,8 мільйона гривень. Фізичні особи сплатили партії 972,8 тисячі гривень, а юридичні – 22,8 мільйона гривень. Таким чином, внески на користь "Громадянської позиції" в IV кварталі 2018 року були в 10 разів більшими, ніж за попередні 2,5 роки
У звіті також відсутня інформація про здійснені платежі з рахунків партії. Вказано лише, що на рахунки фізичних осіб політсила перерахувала 3,2 мільйона гривень, на рахунки юросіб – 18,3 мільйона.
"Можемо лише здогадуватися, що частину цих грошей витратили на розміщення зовнішньої реклами в жовтні-грудні 2018 року", – йдеться у матеріалі.
Активісти кажуть, що просили Нацагентство з питань запобігання корупції надати копію оригіналу звіту з даними про внески і видатки. У відповідь агентство повідомило, що в оригіналі цієї інформації немає.
Також "ЧЕСНО" зверталось до "Громадянської позиції" із проханням прокоментувати ситуацію й надати фінансовий звіт, однак партія проігнорувала запит.
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Раніше громадська організація ОПОРА повідомляла, що на концертах "Ліги сміхи", що відбувалися у січні 2019 року у різних регіонах України, зафіксовано ознаки агітації за кандидата на посаду президента Володимира Зеленського.
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