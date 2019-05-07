CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПартія пенсіонерів подала до суду позов із вимогою скасувати реєстрацію Міхеіла Саакашвілі як кандидата в депутати від партії "Рух нових сил".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Партія пенсіонерів хоче через суд зняти з виборів Саакашвілі
У цій політсилі вважають, що Саакашвілі не жив в Україні 5 років безперервно, як того вимагає закон
Фото: ukranews.com
У цій політсилі вважають, що Саакашвілі не жив в Україні 5 років безперервно, як того вимагає закон, зазначив адвокат Павел Богомаз, який є членом Партії пенсіонерів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Позов поданий до Шостого апеляційного адміністративного суду, його розгляд запланований на 6 липня.
Нагадаємо, що 21 червня суд вирішив, що Саакашвілі проживав останні 5 років в Україні, тому він може брати участь у парламентських виборах.
Як відомо, 28 травня президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України. 29 травня він вже повернувся в Україну.
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