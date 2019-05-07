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Партія пенсіонерів хоче через суд зняти з виборів Саакашвілі

У цій політсилі вважають, що Саакашвілі не жив в Україні 5 років безперервно, як того вимагає закон
Партія пенсіонерів подала до суду позов із вимогою скасувати реєстрацію Міхеіла Саакашвілі як кандидата в депутати від партії "Рух нових сил".
Партія пенсіонерів хоче через суд зняти з виборів Саакашвілі Фото: ukranews.com

У цій політсилі вважають, що Саакашвілі не жив в Україні 5 років безперервно, як того вимагає закон, зазначив адвокат Павел Богомаз, який є членом Партії пенсіонерів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Позов поданий до Шостого апеляційного адміністративного суду, його розгляд запланований на 6 липня.

Нагадаємо, що 21 червня суд вирішив, що Саакашвілі проживав останні 5 років в Україні, тому він може брати участь у парламентських виборах.

Як відомо, 28 травня президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України. 29 травня він вже повернувся в Україну.

 

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05 07 2019 22:42
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