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ЦВК за рішенням суду таки зареєструвала партію Саакашвілі на вибори

Від РНС балотуються 97 осіб
Центральна виборча комісія за рішенням Верховного Суду пустила партію "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі на дострокові вибори до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.
ЦВК за рішенням суду таки зареєструвала партію Саакашвілі на вибори Фото: EPA/UPG

До списку РНС включено 88 кандидатів у народні депутати. Крім того, ще 9 кандидатів від партії балотуватимуться в одномандатних округах, повідомила прес-служба ЦВК ввечері в суботу.

Нагадаємо, що 23 червня ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів від "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі як за списком, так і в одномандатних виборчих округах.

Підставою для такого рішення стало те, що вибори до Верховної Ради були оголошені 21 травня, а партія подала документи, з яких свідчить, що рада РНС нібито розглядала питання, пов'язані з участю у виборах, ще 8 травня. Комісія констатувала, що скликання і проведення позачергового з'їзду РНС, а також затвердження списку кандидатів відбувалися з порушенням вимог статуту партії.

До першої п'ятірки списку РНС увійшли Саакашвілі, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе, громадський діяч Олесь Доній, одеська гросмейстер Наталія Жукова та екс-міністр економіки Володимир Лановий.

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30 06 2019 10:20
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