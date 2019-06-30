ЦВК за рішенням суду таки зареєструвала партію Саакашвілі на вибори
До списку РНС включено 88 кандидатів у народні депутати. Крім того, ще 9 кандидатів від партії балотуватимуться в одномандатних округах, повідомила прес-служба ЦВК ввечері в суботу.
Нагадаємо, що 23 червня ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів від "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі як за списком, так і в одномандатних виборчих округах.
Підставою для такого рішення стало те, що вибори до Верховної Ради були оголошені 21 травня, а партія подала документи, з яких свідчить, що рада РНС нібито розглядала питання, пов'язані з участю у виборах, ще 8 травня. Комісія констатувала, що скликання і проведення позачергового з'їзду РНС, а також затвердження списку кандидатів відбувалися з порушенням вимог статуту партії.
До першої п'ятірки списку РНС увійшли Саакашвілі, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе, громадський діяч Олесь Доній, одеська гросмейстер Наталія Жукова та екс-міністр економіки Володимир Лановий.
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