Каплін вийшов з фракції БПП, - Парубій

Каплін наполіг на тому, щоб вийти з партії Петра Порошенка.

"Вчора я дав доручення за наполяганням Капліна і зачитую, що згідно з поданою заявою і відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народного депутата України Капліна Сергія зі складу депутатської фракції "Блоку Петра Порошенка", - сказав Парубій перед закриттям ранкового засідання парламенту, йдеться в "Укрінформ".

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко оголосила про вихід із фракції "Блоку Петра Порошенка" народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма.

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