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Парубій підписав Виборчий кодекс з відкритими списками

Спікер Ради подякував депутатам, які проголосували за документ
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс.
Парубій підписав Виборчий кодекс з відкритими списками Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда

"Голова профільного комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон, і я невідкладно підписав Виборчий кодекс", - написав Парубій у своєму мікроблозі Twitter.

Він також подякував депутатам, які проголосували за кодекс, і опублікував фото документа, який зайняв 566 сторінок.


Фото: twitter.com/AndriyParubiy

Нагадаємо, що Рада прийняла Виборчий кодекс 11 липня 2019 року. Перед цим парламент 17 разів повертався до розгляду поправок до документа.

Виборчий кодекс прийняли в першому читанні в листопаді 2017 року мінімально необхідною кількістю голосів. Він об'єднав у собі положення п'яти законів: про вибори президента, про вибори народних депутатів, про місцеві вибори, про Центрвиборчком і про державний реєстр виборців.

Кодекс розробляли на базі проєкту, підготовленого робочою групою під керівництвом Юрія Ключковського та зареєстрованого ще в березні 2010 року. Тоді над кодексом працювали провідні фахівці з виборчого законодавства, документ отримав позитивний висновок Венеціанської комісії.

Кодекс передбачає відмову від змішаної системи виборів з мажоритаркою і перехід на пропорційну з відкритими партійними списками. Виборчий бар'єр залишиться на рівні 5%.

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