Парубій: Тимчук був на передовій інформаційної війни

Загиблий народний депутат і координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук перебував на передовій інформаційної війни, яка впродовж п'яти останніх років триває на Донбасі

Голова ВР підтвердив, що загиблого нардепа поховають у Бердичеві.

"Коли почалась війна на Донбасі, це був період, коли ми не мали повної інформації про дії агресора і Дмитро, власне, і був її носієм. Коли я запросив його перший раз на зустріч, він мав більше інформації про пересування російських підрозділів, аніж нам передавали нібито наші офіційні служби чи Служба безпеки в Криму, чи наші розвідувальні органи. Він зміг у той період, коли всі були розгублені, змобілізувати свої знання і досвід, і на інформаційному фронті бути таким собі передовим загоном. Від його постів (у Фейсбук - ред.), від його інформацій ми отримували впевненість і всі ці роки Дмитро був на передовій інформаційного фронту, - високопрофесійний і високопатріотичний. Я весь час наголошую, що крім того Дмитро був і неймовірно хорошим другом, дуже надійним, дуже близьким і дуже добрим, як це не дивно", - зазначив Парубій у коментарі журналістам після прощання з Тимчуком, йдеться в "Укрінформ".

При цьому Парубій нагадав, що у день загибелі Тимчука, коли надійшла відповідна інформація до зали засідань Верховної Ради, то "всі депутати, незалежно від фракцій, мали такий відчай, коли зайшли в кабінет і спитали в мене, чи це правда, і кожен з них сказав, що коли це підтвердиться, нам не можна продовжувати засідання Верховної Ради, жінки плакали".

"Загибель Дмитра стала для всіх великим болем і великим викликом. Я впевнений Україна зазнала великої втрати, бо інформаційний фронт у гібридній війні залишається одним із ключових фронтів. І сьогодні Україні потрібні його (Тимчука, - ред.) знання і досвід. Але це війна і під час війни гинуть люди і відходять найкращі. Нам буде його дуже не вистачати, але ми будемо знати, що маємо продовжувати справу, яку він розпочав у 2014 році", - додав Парубій.

Напередодні президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким народного депутата Дмитра Тимчука через його загибель.

Нагадаємо, що у Києві знайшли мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" нардеп фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук.

Нацполіція розглядає кілька версій загибелі народного депутата. Кримінальне провадження за фактом смерті політика відкрито за статтею 115 "Умисне вбивство".

За словами Сергія Князєва, під час смерті Тимчук був у квартирі не сам.

Водночас, речник Держприкордонслужби Олег Слободян висловив сумнів щодо версії про випадковий постріл, внаслідок якого загинув народний депутат від "НФ" Дмитро Тимчук.

Дмитро Тимчук народився 27 червня 1972 року. Він проходив службу у військах протиповітряної оборони, працював в штабі Національної гвардії і в різних підрозділах Міноборони.

З березня 2014 року Тимчук був координатором групи "Інформаційне опір", завдання якої - отримання, обробка (перевірка) і поширення оперативної інформації щодо російського вторгнення в Україну. Він став одним з найпопулярніших інтернет-діячів в Україні.