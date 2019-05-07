Парубій вимагає від Зеленського негайно підписати закон про ТСК

На сьогоднішньому засіданні Ради Парубій зазначив, що згідно статті 94 Конституції України у президента є 15 днів після отримання ним закону, щоб підписати його або повернути зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Цей термін вичерпався 27 червня.

"Відтак, закон, згідно з Конституцією України, вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений", – мовиться у повідомленні прес-служби парламенту, йдеться в "Радіо Свобода".

В зв’язку з цим Парубій наголосив, що Зеленський більше не може ветувати закон і має його підписати, інакше він порушить закон.

"Цей закон ухвалено на вимогу Конституції України. Він створює реальний парламентський контроль в Україні. А головне – він чітко встановлює і описує процедуру і парламентського контролю, і тимчасових слідчих комісій, а також процедуру імпічменту президента України", – зазначив Парубій і нагадав про передвиборчі обіцянки щодо ухвалення закону про імпічмент президента.

"Переконаний, що Президент України не буде порушувати закони і Конституцію України і найближчим часом підпише закон про тимчасові слідчі комісії, адже за них проголосували майже 300 народних депутатів України", – наголосив спікер Верховної Ради України.

Напередодні під будівлею Конституційного суду України люди влаштували акцію на підтримку закону про люстрацію. Нині суд продовжить розглядати подання групи депутатів, які просять визнати неконституційним закон "Про очищення влади".

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