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Під Конституційним судом проходить акція на підтримку закону про люстрацію, - НАЖИВО

Під будівлею Конституційного суду України люди влаштували акцію на підтримку закону про люстрацію. Нині суд продовжить розглядати подання групи депутатів, які просять визнати неконституційним закон "Про очищення влади".
Під Конституційним судом проходить акція на підтримку закону про люстрацію, - НАЖИВО Фото: rbc.ua

Він набув чинності у жовтні 2014 року й забороняє високопосадовцям, які були при владі за часів президентства Віктора Януковича, упродовж 10 років обіймати посади у виконавчій владі. Під люстрацію на сьогодні підпадають близько тисячі людей.

За даними поліції заявлено близько 300 людей, але журналістка передає, що на акції присутні близько 400 людей.

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04 07 2019 10:15
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