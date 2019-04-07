Під Конституційним судом проходить акція на підтримку закону про люстрацію, - НАЖИВО

Під будівлею Конституційного суду України люди влаштували акцію на підтримку закону про люстрацію. Нині суд продовжить розглядати подання групи депутатів, які просять визнати неконституційним закон "Про очищення влади".

Фото: rbc.ua

Він набув чинності у жовтні 2014 року й забороняє високопосадовцям, які були при владі за часів президентства Віктора Януковича, упродовж 10 років обіймати посади у виконавчій владі. Під люстрацію на сьогодні підпадають близько тисячі людей. За даними поліції заявлено близько 300 людей, але журналістка передає, що на акції присутні близько 400 людей.

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