Парубій заявив про підтримку Порошенка "Народним фронтом"

"Ми були і є однодумцями"

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підтримує Петра Порошенка у висуванні кандидатом на президентські вибори 31 березня.

"Ми були і є однодумцями: Петро Олексійович Порошенко і "Народний фронт", - заявив Андрій Парубій, виступаючи на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" у Києві.

Нагадаємо, що 29 січня Порошенко оголосив, що балотуватиметься на другий термін.

Раніше, рішення Президента Петра Порошенка висунути свою кандидатуру на другий термін підтримав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Перший тур виборів президента України призначено на 31 березня 2019 року. На 29 січня Центральна виборча комісія зареєструвала вже 22 кандидатів.