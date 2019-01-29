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Парубій заявив про підтримку Порошенка "Народним фронтом"

"Ми були і є однодумцями"
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підтримує Петра Порошенка у висуванні кандидатом на президентські вибори 31 березня.
Парубій заявив про підтримку Порошенка "Народним фронтом" Петро Порошенко, Андрій Парубій. Фото: rbc.ua

"Ми були і є однодумцями: Петро Олексійович Порошенко і "Народний фронт", - заявив Андрій Парубій, виступаючи на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" у Києві.

Нагадаємо, що 29 січня Порошенко оголосив, що балотуватиметься на другий термін.

Раніше, рішення Президента Петра Порошенка висунути свою кандидатуру на другий термін підтримав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Перший тур виборів президента України призначено на 31 березня 2019 року. На 29 січня Центральна виборча комісія зареєструвала вже 22 кандидатів.

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29 01 2019 16:16
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