ПАРЄ проведе перше онлайн-засідання та готується скасувати літню сесію в Страсбурзі
Парламентська асамблея Ради Європи 30 квітня проведе перші онлайн-засідання та готується до скасування своєї літньої сесії у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Проведення засідань "Європейській правді" підтвердили у пресслужбі Асамблеї.
Згідно з планами, в четвер 30 квітня о 10 годині ранку відбудеться віртуальне засідання Бюро Асамблеї. О третій годині дня пройде засідання постійного комітету, також віртуальне.
Починаючи з 6 березня усі засідання комітетів ПАРЄ були скасовані, а ці позачергові засідання Бюро та посткому стануть першими, що будуть проведені від початку епідемії, хоч і у відеорежимі.
Постійний комітет - орган, який має право юридично ухвалювати рішення замість Асамблеї. Наразі не ясно, які питання він розглядатиме.
Водночас усі травневі засідання Бюро та постійного комітету перенесені на середину вересня. Це означає, що з великою імовірністю літня сесія ПАРЄ не відбудеться.
Весняна пленарна сесія ПАРЄ, яка була запланована на 20-24 квітня, також була скасована через спалах коронавірусу.
Як повідомлялось, конференцію з питань реформ в Україні, заплановану на липень, перенесуть через епідемію.
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