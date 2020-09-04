У ПАРЄ закликають посилити захист таємних інформаторів в умовах пандемії

Відповідні 13 пропозицій були ухвалені делегатами ще 1 жовтня 2019 року

У Парламентській асамблеї Ради Європи заявляють про необхідність посилення захисту таємних інформаторів, які можуть викривати недоліки у діяльності урядів в умовах пандемії коронавірусу.

Про це заявив доповідач ПАРЄ з проблематики захисту таких викривачів Сільвен Вазерман, повідомляє власний кореспондент "Укрінформу".

"Таємні інформатори можуть допомогти запобіганню або усуненню недоліків у діяльності держави в умовах нинішньої кризи. Вони також є суттєвою складовою у просуванні наших демократій. І їхній захист є заходом, який показує, наскільки демократичними ми є", - заявив французький парламентарій.

У ПАРЄ нагадали, що відповідні 13 пропозицій були ухвалені делегатами ще 1 жовтня 2019 року. Вони, зокрема, рекомендують країнам-членам заснувати незалежні органи, які б забезпечували захист таємних викривачів.

На переконання Вазермана, виконання цих рекомендацій країнами-членами є особливо актуальним в умовах нинішньої кризи.

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