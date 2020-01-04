Закон про лікування коронавірусу опублікували
Текст закону також опублікований на сайті видання, передає УКРІНФОРМ.
У законі визначено, що доцільним є запровадити в Україні практику застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, що не включені до затвердженої інструкції для медичного застосування як один із шляхів вирішення питання доступності фармакотерапії на період епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.
Зазначається, що питання аналізу доказів і, відповідно, ухвалення рішення щодо можливості застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, що не включені до затвердженої інструкції для медичного застосування, доцільно було б поєднати з розробкою медико-технологічних документів системи стандартизації (клінічних настанов та протоколів медичної допомоги).
Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" Верховна Рада ухвалила під час позачергового засідання 30 березня. У той же день його підписав Голова ВР Дмитро Разумков, а 31 березня – Президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що в Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 699 випадків зараження коронавірусом.
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