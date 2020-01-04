Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Закон про лікування коронавірусу опублікували

У законі визначено, що доцільним є запровадити в Україні практику застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями
Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" оприлюднено в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".
Закон про лікування коронавірусу опублікували

Текст закону також опублікований на сайті видання, передає УКРІНФОРМ.

У законі визначено, що доцільним є запровадити в Україні практику застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, що не включені до затвердженої інструкції для медичного застосування як один із шляхів вирішення питання доступності фармакотерапії на період епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Зазначається, що питання аналізу доказів і, відповідно, ухвалення рішення щодо можливості застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, що не включені до затвердженої інструкції для медичного застосування, доцільно було б поєднати з розробкою медико-технологічних документів системи стандартизації (клінічних настанов та протоколів медичної допомоги).

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" Верховна Рада ухвалила під час позачергового засідання 30 березня. У той же день його підписав Голова ВР Дмитро Разумков, а 31 березня – Президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 699 випадків зараження коронавірусом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2020 11:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Астероїд гігантських розмірів летить до Землі

Астероїд гігантських розмірів летить до Землі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.