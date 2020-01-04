В Україні кількість хворих із коронавірусом зросла до 669
Про це повідомляє МОЗ у Facebook, передає УКРІНФОРМ.
"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків", - йдеться в повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 49 випадків;
- Волинська область — 7 випадків;
- Дніпропетровська область — 9 випадків;
- Донецька область — 6 випадків;
- ️Житомирська область — 5 випадків;
- ️Закарпатська область — 1 випадок;
- ️Запорізька область — 13 випадків;
- ️Івано-Франківська область — 64 випадки;
- ️Кіровоградська область — 6 випадків;
- ️м. Київ — 134 випадки;
- ️Київська область — 57 випадків;
- ️Львівська область — 6 випадків;
- ️Луганська область — 3 випадки;
- ️Одеська область — 12 випадків;
- ️Полтавська область — 2 випадки;
- ️Рівненська область — 15 випадків;
- ️Сумська область — 19 випадків;
- ️Тернопільська область — 98 випадків;
- ️Харківська область — 1 випадок;
- ️Херсонська область — 1 випадок;
- ️Хмельницька область — 3 випадки;
- ️Чернівецька область — 104 випадки;
- ️Черкаська область — 52 випадки;
- ️Чернігівська область — 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19, зазначили в МОЗ.
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