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В Україні кількість хворих із коронавірусом зросла до 669

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків"
В Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 699 випадків зараження коронавірусом.
В Україні кількість хворих із коронавірусом зросла до 669

Про це повідомляє МОЗ у Facebook, передає УКРІНФОРМ.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

- Вінницька область — 49 випадків;

- Волинська область — 7 випадків;

- Дніпропетровська область — 9 випадків;

- Донецька область — 6 випадків;

- ️Житомирська область — 5 випадків;

- ️Закарпатська область — 1 випадок;

- ️Запорізька область — 13 випадків;

- ️Івано-Франківська область — 64 випадки;

- ️Кіровоградська область — 6 випадків;

- ️м. Київ — 134 випадки;

- ️Київська область — 57 випадків;

- ️Львівська область — 6 випадків;

- ️Луганська область — 3 випадки;

- ️Одеська область — 12 випадків;

- ️Полтавська область — 2 випадки;

- ️Рівненська область — 15 випадків;

- ️Сумська область — 19 випадків;

- ️Тернопільська область — 98 випадків;

- ️Харківська область — 1 випадок;

- ️Херсонська область — 1 випадок;

- ️Хмельницька область — 3 випадки;

- ️Чернівецька область — 104 випадки;

- ️Черкаська область — 52 випадки;

- ️Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19, зазначили в МОЗ.

 
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01 04 2020 10:40
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