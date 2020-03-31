Скільки часу після одужання від коронавірусу людина залишається заразною
До такого висновку прийшла група вчених в медичному центрі Пекіну. Результати їхнього дослідження опубліковані в журналі ATSJournals, передає 24 КАНАЛ.
Медики проаналізували дані 16 пацієнтів, середній вік яких складав 35,5 років. Всі вони одужали й мали негативний вірусний статус. Захворювання у кожного проходило в різного ступеня тяжкості. Інкубаційний період становив в середньому п'ять днів, у всіх була підвищена температура, кашель, біль у горлі і задишка.
Повністю вірус з тіла зникав до 8 днів після зникнення симптомів. Тому один з авторів дослідження Ліксін Се порадив продовжити карантин після одужання пацієнта ще на один-два тижні.
Вченим поки незрозуміло, чи релевантні висновки дослідження до людей старшого віку, у яких імунна система слабша. Не виключено, що у них в організмі вірус зберігається довше.
Станом на 31 березня в Україні від коронавірусу вже одужали 8 людей. Їх усіх виписали з лікарні після двох негативних тестів на COVID-19.
Нагадаємо, що кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 800 тис. осіб, внаслідок хвороби на планеті померли понад 39 тис. людей.
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