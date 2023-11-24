Пашинян звинувачує москву в зриві поставок зброї
Про це повідомляє Арменпресс.
"Ведуться обговорення про механізми вирішення цієї проблеми. Одним з варіантів може бути відрахування з боргу Республіки Вірменія російської иедерації в розмірі виплачених на зброю сум. Це один з варіантів, не єдиний варіант", - пише інформаційне агентство
Пишанян додав, що росії самій необхідна зброя і тому Вірменія готова працювати з цього питання.
Крім того, на початку місяця Вірменія ініціювала угоду з росією для обходу Римського статуту.
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