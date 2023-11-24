Пашинян звинувачує москву в зриві поставок зброї

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що влада рф затримує поставки зброї, яку країна вже оплатила.

Про це повідомляє Арменпресс.

"Ведуться обговорення про механізми вирішення цієї проблеми. Одним з варіантів може бути відрахування з боргу Республіки Вірменія російської иедерації в розмірі виплачених на зброю сум. Це один з варіантів, не єдиний варіант", - пише інформаційне агентство

Пишанян додав, що росії самій необхідна зброя і тому Вірменія готова працювати з цього питання.

Крім того, на початку місяця Вірменія ініціювала угоду з росією для обходу Римського статуту.

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