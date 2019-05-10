PayPal відмовився від участі у створенні криптовалюти від Facebook
Платіжна система вирішила приділяти основну увагу розвитку власного бізнесу, заявили у PayPal, повідомляє "Громадське".
Видання припускає, що компанія вирішила не брати участі в проєкті через те, що він не отримав повну підтримку американських регуляторів. Криптовалюту піддавали критиці не тільки регулятори, Франція і Німеччина пообіцяли заблокувати її з Європи.
PayPal був одним із перших членів Асоціації Libra - групи з 28 компаній та некомерційних організацій, що допомагають розвивати криптовалюту Libra. Серед членів платіжна компанія Visa, додаток Uber і гуманітарний благодійний фонд Mercy Corps.
Facebook оголосив про плани створити власну криптовалюту Libra у червні. Проєкт позиціювали як спробу дати доступ до базових фінансових послуг людям, які не мають такої можливості.
Нагадаємо, що Міжнародна система грошових переказів PayPal, попри багаторічні спроби української влади переконати керівництво цієї компанії, як власними зусиллями, так і за посередництва США, не хоче заходити в Україну.
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