Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

PayPal відмовився від участі у створенні криптовалюти від Facebook

Rомпанія вирішила не брати участі в проєкті через те, що він не отримав повну підтримку американських регуляторів
Міжнародна платіжна система PayPal не братиме участі у проєкті зі створення криптовалюти Libra від компанії Facebook.
PayPal відмовився від участі у створенні криптовалюти від Facebook Фото: akcent.org.ua

Платіжна система вирішила приділяти основну увагу розвитку власного бізнесу, заявили у PayPal, повідомляє "Громадське".

Видання припускає, що компанія вирішила не брати участі в проєкті через те, що він не отримав повну підтримку американських регуляторів. Криптовалюту піддавали критиці не тільки регулятори, Франція і Німеччина пообіцяли заблокувати її з Європи.

PayPal був одним із перших членів Асоціації Libra - групи з 28 компаній та некомерційних організацій, що допомагають розвивати криптовалюту Libra. Серед членів платіжна компанія Visa, додаток Uber і гуманітарний благодійний фонд Mercy Corps.

Facebook оголосив про плани створити власну криптовалюту Libra у червні. Проєкт позиціювали як спробу дати доступ до базових фінансових послуг людям, які не мають такої можливості. 

Нагадаємо, що Міжнародна система грошових переказів PayPal, попри багаторічні спроби української влади переконати керівництво цієї компанії, як власними зусиллями, так і за посередництва США, не хоче заходити в Україну.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 10 2019 16:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.