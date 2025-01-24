Пекін відреагував на ініціативи Трампа щодо України

Китай сприятиме перемовинам та готовий підтримувати зв'язок з іншими сторонами.

КНР вітає наміри президента США Дональда Трампа завершити "українську кризу". Про це сказала речниця МЗС КНР Мао Нін, на брифінгу, повідомило відомство.

Вона прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа про те, що американський лідер очікує на допомогу Китаю у завершенні війни в Україні.

Мао Нін додала, що діалог і переговори є єдиним життєздатним шляхом вирішення "української кризи".

"Ми раді бачити, що всі сторони відіграють конструктивну роль і створюють умови для деескалації та політичного врегулювання "української кризи". Китай продовжить сприяти мирним переговорам і готовий підтримувати зв'язок з іншими сторонами", - сказала Мао Нін.

Журналісти попросили її підтвердити заяву Трампа про те, він обговорював війну РФ проти України з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Щодо кризи в Україні, Китай залишатиметься відданим сприянню мирних переговорів, і ми готові підтримувати зв’язок з усіма сторонами", - сказала речниця китайського МЗС.

На початку тижня також стало відомо, що Трамп хоче відвідати Китай після вступу на посаду.