Перед другим туром місце голосування змінюється повторно
"Звертаюсь до всіх, хто голосує не за місцем реєстрації. Перед другим туром, не пізніше, ніж за 5 днів, вам потрібно буде ще раз звернутись до відповідних центрів реєстрації та підтвердити своє нове місце голосування", – нагадав міністр юстиції Павло Петренко у Twitter, повідомляє "Українська правда".
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.
Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.
За висуванця проросійської партії "За життя" Юрія Бойка проголосували 9,24%, за лідера "Громадянської ініціативи" Анатолія Гриценка - 7,91%, за колишнього главу СБУ Ігоря Смєшка - 6,74%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4 , 63%.
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