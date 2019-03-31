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Перед другим туром місце голосування змінюється повторно

"Перед другим туром, не пізніше, ніж за 5 днів, вам потрібно буде ще раз звернутись до відповідних центрів реєстрації та підтвердити своє нове місце голосування"
На другий тур виборів ті, хто голосуватимуть не за місцем реєстрації, повинні будуть повторно змінити місце голосування.
Перед другим туром місце голосування змінюється повторно Фото:Twitter

"Звертаюсь до всіх, хто голосує не за місцем реєстрації. Перед другим туром, не пізніше, ніж за 5 днів, вам потрібно буде ще раз звернутись до відповідних центрів реєстрації та підтвердити своє нове місце голосування", – нагадав міністр юстиції Павло Петренко у Twitter, повідомляє "Українська правда".

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.

Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.

За висуванця проросійської партії "За життя" Юрія Бойка проголосували 9,24%, за лідера "Громадянської ініціативи" Анатолія Гриценка - 7,91%, за колишнього главу СБУ Ігоря Смєшка - 6,74%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4 , 63%.

 
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31 03 2019 22:16
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