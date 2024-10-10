Передвиборча кампанія Гарріс зібрала $1 млрд

За перший місяць демократка зібрала рекордні $500 мільйонів.

Кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала 1 мільярд доларів з кінця липня.

Про це пише CNN, посилаючись на два джерела.

З 21 липня Гарріс замінила на перегонах президента Джо Байдена, кошти до бюджету її кампанії і Демократичної партії надходять з небаченою швидкістю.

Лише за місяць з початку вступу у перегони кампанія Гарріс зібрала $500 мільйонів.

Вперше про суму в 1 мільярд доларів повідомив телеканал NBC News.

Через деякий час цю ж інформацію підтвердила агенція Reuters.

Джерела повідомляють, що ці кошти відображають ентузіазм донорів, які готуються до виборів.

Гроші будуть використані на рекламу, операції в штатах, де відбудуться перегони і на персонал штабів Гарріс.

У штабі кандидатки від коментарів відмовилася.

Активність допоміг Гарріс стрімко перевершити суми, зібрані кампанією Дональда Трампа.

Команда республіканця оголосила про накопичення близько 430 мільйонів доларів.

Подолати розрив у донатах Трампу допомагають суперкомітети, які фінансуються багатими республіканцями.

Пов'язаний з Трампом PACs "Зробимо Америку знову великою" очолив зовнішні витрати в президентських перегонах. Але PACs, пов'язаний з Ілоном Маском, найбагатшою людиною в світі і відомим прихильником Трампа, вклав у цьогорічні вибори понад 79 мільйонів доларів.