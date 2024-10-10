Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Передвиборча кампанія Гарріс зібрала $1 млрд

10 жовтня 2024, 13:28
Передвиборча кампанія Гарріс зібрала $1 млрд
За перший місяць демократка зібрала рекордні $500 мільйонів.

Кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала 1 мільярд доларів з кінця липня. 

Про це пише CNN, посилаючись на два джерела.

З 21 липня Гарріс замінила на перегонах президента Джо Байдена, кошти до бюджету її кампанії і Демократичної партії надходять з небаченою швидкістю. 

Лише за місяць з початку вступу у перегони кампанія Гарріс зібрала $500 мільйонів.

Вперше про суму в 1 мільярд доларів повідомив телеканал NBC News. 

Через деякий час цю ж інформацію підтвердила агенція Reuters. 

Джерела повідомляють, що ці кошти відображають ентузіазм донорів, які готуються до виборів. 

Гроші будуть використані на рекламу, операції в штатах, де відбудуться перегони і на персонал штабів Гарріс.

У штабі кандидатки від коментарів відмовилася. 

Активність допоміг Гарріс стрімко перевершити суми, зібрані кампанією Дональда Трампа. 

Команда республіканця оголосила про накопичення близько 430 мільйонів доларів. 

Подолати розрив у донатах Трампу допомагають суперкомітети, які фінансуються багатими республіканцями. 

Пов'язаний з Трампом PACs "Зробимо Америку знову великою" очолив зовнішні витрати в президентських перегонах. Але PACs, пов'язаний з Ілоном Маском, найбагатшою людиною в світі і відомим прихильником Трампа, вклав у цьогорічні вибори понад 79 мільйонів доларів.

 
Вибори в СШАКамала Гарріскампанія

Останні матеріали

Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з
Політика
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з "терористами" забирає все більше життів цивільних – Том Купер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 14:28
Світ у вогні: Нетаньягу намагається втягнути США у війну з Іраном. Це відволікає увагу від війни з росією – Ендрю Таннер
Політика
Світ у вогні: Нетаньягу намагається втягнути США у війну з Іраном. Це відволікає увагу від війни з росією – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 12:00
Підтримка Заходу для України слабшає. Це дасть путіну можливість розпочати наступну війну – Пол Тейлор
Політика
Підтримка Заходу для України слабшає. Це дасть путіну можливість розпочати наступну війну – Пол Тейлор
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 00:17
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Політика
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 12:49
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 10:32
Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Політика
Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 00:00
(Попередній) план завоювання України? Ні, вирішальний елемент середньострокової стратегії окупації російських територій – Ніколя Тензер
Політика
(Попередній) план завоювання України? Ні, вирішальний елемент середньострокової стратегії окупації російських територій – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 08 жовтня 2024, 16:30
Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
Технології
Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
08 жовтня 2024, 14:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється