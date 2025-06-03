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ПОЛІТИКА

Переговори у Стамбулі розчарували США – ABC News

03 червня 2025, 16:26
Переговори у Стамбулі розчарували США – ABC News
Фото: UNSPLASH
За даними журналістів, Трамп дедалі більше відсторонюється від війни.

Після завершення переговорів у Стамбулі американські чиновники заявили, що вони "розчаровані, але не здивовані" тим переліком вимог, що москва висунула для припинення вогню в Україні. Як у Києві, так й у Вашингтоні, російські вимоги вважають неможливими для виконання.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерела.

За даними журналістів, американські чиновники вважають, що кремль хоче відтермінувати змістовні переговори про мир. Проте, попри публічні погрози Трампа та все більш помітне розчарування відсутністю прогресу в напрямку миру, чиновники, знайомі з його думкою, кажуть, що президент США останніми днями дедалі більше відсторонюється від війни в Україні. При цьому раніше він критикував як москву, так і Київ. 

Зазначається, що Трамп хоч і погрожував запровадити нові санкції проти рф, але після завершення другого раунду переговорів не зʼявилось жодних ознак того, що Білий дім вживає будь-яких заходів для виконання погроз.

Нагадаємо, під час вчорашніх перемовин у Стамбулі росія передала Україні свій "мирний меморандум". У ньому викладені умови москви для припинення вогню та війни. Загалом, позиція кремля не змінилась, росіяни продовжують вимагати виведення військ з українських регіонів, міжнародне визнання анексованих областей, нейтралітет України та обмеження чисельності ЗСУ. 

Другий раунд переговорів між рф та Україною тривав трохи понад годину. В офісі президента України заявили, що передали стороні рф список дітей, яких Україна вимагає повернути додому після депортації росіян. За підсумками перемовин у Стамбулі міністр оборони Рустем Умєров розповів, що сторони домовились про обмін "всіх на всіх" важкопоранених, тяжкохворих та молодих військовополонених. Також він повідомив, що Україна запропонувала рф до кінця червня провести зустріч глав держав. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця наголосив, що росія відмовляється від безумовного припинення вогню. 

війнапереговориДональд ТрампСШАСтамбул

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