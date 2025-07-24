Переговори України та росії завершилися безрезультатно, попри ультиматум Трампа – WSJ

Попри гучний ультиматум президента США, Кремль не демонструє готовності до поступок, а переговори в Стамбулі завершуються без результатів.

Попри гучний ультиматум президента США Дональда Трампа, який дав росії 50 днів на укладення мирної угоди, третій раунд переговорів між Києвом і москвою завершився без жодного прогресу. Сторони зустрілися 23 липня в Стамбулі, але розмова тривала менше години та не принесла прориву.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Ми не маємо жодного прогресу в припиненні бойових дій чи припинення вогню", — заявив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров. Він наголосив, що шість місяців переговорів не дали жодного практичного результату. Україна знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів, але москва вкотре відмовилася. Делегацію рф очолив Володимир Мединський — довірена особа путіна та колишній міністр культури.

Експерти називають процес "дипломатичним кабукі". За словами Олександра Габуєва, директора Центру Карнегі росія-Євразія, путін не зацікавлений у жодній угоді, окрім капітуляції України.

Натомість Дональд Трамп намагається позиціонувати себе як посередника, погрожуючи росії економічним тиском. Він обіцяв запровадити 100% мита проти країн, які торгують із рф, якщо досягнення миру не буде протягом 50 днів. Також Трамп пообіцяв надати Україні додаткові системи ППО Patriot.

"росія та Україна вперше за багато років проводять прямі переговори завдяки лідерству президента Трампа", — заявила прессекретарка Білого дому Анна Келлі. Водночас аналітики сумніваються в ефективності підходу Трампа. Габуєв зазначає, що Трамп не схильний до рішучих дій і скоріше тягнутиме час, ніж активно підтримає виснаження російських ресурсів.

Санкційні ініціативи в Конгресі, зокрема від сенатора Ліндсі Грема, блокуються самим Трампом. Запропоновані 500% мита на росію не знайшли підтримки навіть серед республіканців.

Москва виступає з жорсткими умовами: визнання анексії Криму і чотирьох окупованих регіонів, а також нейтральний статус України. Кремль не приховує песимізму щодо результатів перемовин. «Ми не очікуємо магічного прориву», — заявив речник президента рф Дмітрій Пєсков.

На тлі безрезультатної дипломатії рф посилює удари по українських містах. Західна допомога, зокрема додаткові комплекси Patriot, не покриває реальних потреб фронту.

"Patriot — це добре, але цього недостатньо", — наголошують американські аналітики.

Колишня радниця українського уряду Євгенія Габер заявила:

"росія демонструє, що не веде переговори добросовісно. Постійні атаки на цивільну інфраструктуру — цьому доказ".

За словами Умєрова, Київ пропонує провести зустріч Зеленського та путіна за участі президентів Туреччини і США — Реджепа Ердогана та Дональда Трампа — вже до кінця серпня.