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Зеленський про рішення ЄС: перемога України. Перемога всієї Європи

14 грудня 2023, 20:23
Зеленський про рішення ЄС: перемога України. Перемога всієї Європи
Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів про вступ з Україною.

Про це Зеленський написав в соцмережі X (Twitter).

"Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює", - йдеться в дописі. 

Сьогодні Євросоюз підтримав відкриття переговорів з Україною і Молдовою

Нагадаємо, що сьогодні відбувається Саміт ЄС і переговори про вступ та підтримка України на порядку денному.

 

переговориЄвросоюззеленський

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