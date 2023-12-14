Зеленський про рішення ЄС: перемога України. Перемога всієї Європи

Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів про вступ з Україною.

Про це Зеленський написав в соцмережі X (Twitter).

"Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює", - йдеться в дописі.

Сьогодні Євросоюз підтримав відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Нагадаємо, що сьогодні відбувається Саміт ЄС і переговори про вступ та підтримка України на порядку денному.