Зеленський про рішення ЄС: перемога України. Перемога всієї Європи
14 грудня 2023, 20:23
Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів про вступ з Україною.
Про це Зеленський написав в соцмережі X (Twitter).
"Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює", - йдеться в дописі.
Сьогодні Євросоюз підтримав відкриття переговорів з Україною і Молдовою.
Нагадаємо, що сьогодні відбувається Саміт ЄС і переговори про вступ та підтримка України на порядку денному.