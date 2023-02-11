Перша партія зенітних гармат L-70 вже в Україні
11 лютого 2023, 14:04
Перша партія шведських зенітних гармат L-70 та боєприпасів до них, які нам нажала Литва, вже прибули в Україні.
Про це написав міністр оборони Арвидас Анушаускас у своєму Twitter.
Міністр написав: "Партія зенітних гармат L-70 і боєприпасів, які Литва передає Україні для допомоги у захисті критичної інфраструктури, вже прибули в Україну"
Ми вже писали, що ці зенітні гармати проти "Шахедів" вважаються дуже ефективними.
Також, стало відомо, що Литва зібрала €6 млн на радари ППО для України.