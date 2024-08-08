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Перша російсько-китайська бартерна торгівля може відбутися цієї осені – Reuters

08 серпня 2024, 16:12
Перша російсько-китайська бартерна торгівля може відбутися цієї осені – Reuters
Фото: з вільних джерел
Вперше за 30 років москва переходить на бартерну торгівлю.

Китай і росія пробують обмежити використання банківських систем, які контролюються США, і вже цієї осені вперше за останні 30 років можуть почати використовувати схеми бартерної торгівлі.

Про це пише агенція Reuters.

Затримки платежів через запроваджені США санкції стали великою проблемою для розрахунків у торгівлі між Пекіном і росією. Попри те, що дві країни знайшли деякі обхідні шляхи, такі як використання невеликих регіональних китайських банків, на діяльність яких Вашингтону важче вплинути, проблеми з платежами лишаються.

Уряд росії заявляє, що візит правителя рф Володимира путіна до Китаю ще в травні, на який покладали великі очікування, не виправдав сподівань і сторони не домовились про безпечні механізми проведення платежів між двома країнами.

Бартерна торгівля дозволить Пекіну і москві обійти проблеми з оплатою, а також зменшить видимість їх двосторонніх транзакцій для західних регуляторів та обмежить валютний ризик.

Джерела розповіли агенції, що росія вже розробляє правила для бартерної торгівлі, і припустили, що Китай робить те саме.

Бартерні схеми планують застосувати до експорту в Китай російської сільськогосподарської продукції, а з часом поширити на експорт металів із рф в обмін на машини з Китаю і так далі на торгівлю іншими товарами.

Китай та рф мають історію бартерних угод, які були звичним явищем двосторонньої торгівлі ще до розпаду СРСР і продовжували застосовуватись у 1990-х роках, але угоди, які зараз обговорюються, будуть першими приблизно за 30 років.

 
РосіяКитайбартер

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