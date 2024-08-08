Перша російсько-китайська бартерна торгівля може відбутися цієї осені – Reuters
Китай і росія пробують обмежити використання банківських систем, які контролюються США, і вже цієї осені вперше за останні 30 років можуть почати використовувати схеми бартерної торгівлі.
Про це пише агенція Reuters.
Затримки платежів через запроваджені США санкції стали великою проблемою для розрахунків у торгівлі між Пекіном і росією. Попри те, що дві країни знайшли деякі обхідні шляхи, такі як використання невеликих регіональних китайських банків, на діяльність яких Вашингтону важче вплинути, проблеми з платежами лишаються.
Уряд росії заявляє, що візит правителя рф Володимира путіна до Китаю ще в травні, на який покладали великі очікування, не виправдав сподівань і сторони не домовились про безпечні механізми проведення платежів між двома країнами.
Бартерна торгівля дозволить Пекіну і москві обійти проблеми з оплатою, а також зменшить видимість їх двосторонніх транзакцій для західних регуляторів та обмежить валютний ризик.
Джерела розповіли агенції, що росія вже розробляє правила для бартерної торгівлі, і припустили, що Китай робить те саме.
Бартерні схеми планують застосувати до експорту в Китай російської сільськогосподарської продукції, а з часом поширити на експорт металів із рф в обмін на машини з Китаю і так далі на торгівлю іншими товарами.
Китай та рф мають історію бартерних угод, які були звичним явищем двосторонньої торгівлі ще до розпаду СРСР і продовжували застосовуватись у 1990-х роках, але угоди, які зараз обговорюються, будуть першими приблизно за 30 років.