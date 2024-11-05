Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Перше американське містечко оголосило результати виборів – CNN

05 листопада 2024, 16:12
Перше американське містечко оголосило результати виборів – CNN
Фото: 112 Украина
Кандидати Камала Гарріс і Дональд Трамп набрали по три голоси.

В маленькому нью-гемпширському селі Діксвілл-Нотч завершилось голосування за американського президента. 

Про це повідомляє телеканал CNN.

В голосуванні брали участь четверо республіканців і двоє незалежних виборців.

Містечко закрило виборчу дільницю одразу після опівночі відповідно до традиції, яка триває з 1960-го року.

Перепис населення в 2010 році засвідчує, що там проживає 12 осіб. 

Під час виборів це селище викликає інтерес журналістів, адже його жителі першими публікують свої підсумки голосування.

Під час останніх президентських виборів мешканці Діксвілл-Нотча віддали свої голоси на підтримку кандидата від Демократичної партії: в 2020 році всі п'ятеро виборців містечка одностайно проголосували за Джо Байдена, а в 2016 році чотири з семи голосів отримала Гілларі Клінтон.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 листопада, в США проходять вибори президента. 

Головними кандидатами в боротьбі за посаду є Камала Гарріс від Демократичної партії і Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

 
результатиВибори в США

Останні матеріали

В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Політика
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 16:47
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Політика
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 12:45
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Політика
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 08:11
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Технології
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 12:39
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 листопада 2024, 23:28
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Політика
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 15:24
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 12:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється