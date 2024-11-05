Перше американське містечко оголосило результати виборів – CNN

Кандидати Камала Гарріс і Дональд Трамп набрали по три голоси.

В маленькому нью-гемпширському селі Діксвілл-Нотч завершилось голосування за американського президента.

Про це повідомляє телеканал CNN.

В голосуванні брали участь четверо республіканців і двоє незалежних виборців.

Містечко закрило виборчу дільницю одразу після опівночі відповідно до традиції, яка триває з 1960-го року.

Перепис населення в 2010 році засвідчує, що там проживає 12 осіб.

Під час виборів це селище викликає інтерес журналістів, адже його жителі першими публікують свої підсумки голосування.

Під час останніх президентських виборів мешканці Діксвілл-Нотча віддали свої голоси на підтримку кандидата від Демократичної партії: в 2020 році всі п'ятеро виборців містечка одностайно проголосували за Джо Байдена, а в 2016 році чотири з семи голосів отримала Гілларі Клінтон.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 листопада, в США проходять вибори президента.

Головними кандидатами в боротьбі за посаду є Камала Гарріс від Демократичної партії і Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.