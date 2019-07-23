Перше засідання нової Ради відкриє депутат від "Опозиційної платформи - за життя"
Так, згідно статті 82 Конституції України перше засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком депутат. Іоффе зараз 78 років, повідомляє "Громадське".
Іоффе був депутатом всіх скликань Ради, крім п’ятого і шостого (період 2006−2012 років). Він був членом КПРС, "Трудової України" Сергія Тігіпка, "Республіканської партії України" Бойка і "Партії регіонів".
21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.
Нагадаємо, що за результатами обробки понад 90% бюлетенів, "Слуга народу" лідирує, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя", а "Батьківщина" обігнала партію Порошенка. Також проходить в нову Раду "Голос" Святослава Вакарчука.
Ті партії, які мають понад 2% голосів, отримуватимуть державне фінансування.
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