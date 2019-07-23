Перше засідання нової Ради відкриє депутат від "Опозиційної платформи - за життя"

Так, згідно статті 82 Конституції України перше засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком депутат

Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриє кандидат у народні депутати від партії "Опозиційна платформа — за життя", номер 12 у виборчому списку Юлій Іоффе.

Так, згідно статті 82 Конституції України перше засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком депутат. Іоффе зараз 78 років, повідомляє "Громадське".

Іоффе був депутатом всіх скликань Ради, крім п’ятого і шостого (період 2006−2012 років). Він був членом КПРС, "Трудової України" Сергія Тігіпка, "Республіканської партії України" Бойка і "Партії регіонів".

21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.

Нагадаємо, що за результатами обробки понад 90% бюлетенів, "Слуга народу" лідирує, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя", а "Батьківщина" обігнала партію Порошенка. Також проходить в нову Раду "Голос" Святослава Вакарчука.

Ті партії, які мають понад 2% голосів, отримуватимуть державне фінансування.