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Перше засідання нової Ради відкриє депутат від "Опозиційної платформи - за життя"

Так, згідно статті 82 Конституції України перше засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком депутат
Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриє кандидат у народні депутати від партії "Опозиційна платформа — за життя", номер 12 у виборчому списку Юлій Іоффе.
Перше засідання нової Ради відкриє депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Фото:pressident.gov.ua

Так, згідно статті 82 Конституції України перше засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком депутат. Іоффе зараз 78 років, повідомляє "Громадське".

Іоффе був депутатом всіх скликань Ради, крім п’ятого і шостого (період 2006−2012 років). Він був членом КПРС, "Трудової України" Сергія Тігіпка, "Республіканської партії України" Бойка і "Партії регіонів".

21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.

Нагадаємо, що за результатами обробки понад 90% бюлетенів, "Слуга народу" лідирує, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя", а "Батьківщина" обігнала партію Порошенка. Також проходить в нову Раду "Голос" Святослава Вакарчука.

Ті партії, які мають понад 2% голосів, отримуватимуть державне фінансування.

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