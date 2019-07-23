ПОЛІТИКА НОВИНИЯвка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активністьвиборців на парламентських виборах в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибори: ЦВК опрацювала більше 95% протоколів
Центральна виборча комісія України опрацювала 95,48% протоколів на дострокових парламентських виборах
Фото: ukrtribune.org.ua
"Слуга народу" набирає 43,13% голосів, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,06%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,12%, "Голос" – 5,85%, йдеться в "Радіо Свобода".
Усі інші партії набирають менше ніж 5%, необхідних для потрапляння до парламенту.
Нагадаємо, округ в Луганській області складається всього з 6 дільниць, не дивлячись на це, ЦВК наразі опрацювала 83,33% протоколів.
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