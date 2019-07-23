Вибори: ЦВК опрацювала більше 95% протоколів

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активністьвиборців на парламентських виборах в Україні.

"Слуга народу" набирає 43,13% голосів, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,06%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,12%, "Голос" – 5,85%, йдеться в "Радіо Свобода".

Усі інші партії набирають менше ніж 5%, необхідних для потрапляння до парламенту.

Нагадаємо, округ в Луганській області складається всього з 6 дільниць, не дивлячись на це, ЦВК наразі опрацювала 83,33% протоколів.

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