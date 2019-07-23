Поліція порушила справу за фактом підрахунку голосів за територією виборчої дільниці в Київській області
Про порушення виборчого законодавства членами однієї з дільничних виборчих комісій повідомив офіційний спостерігач від Всеукраїнської громадської організації "Опора", повідомляє LB.ua.
На місце події виїхали співробітники Миронівського відділення поліції. Вони встановили, що члени ДВК у селі Гута Богуславського району складали протоколи про підрахунок голосів виборців за територією виборчої дільниці і при цьому в них була при собі мокра печатка.
У зв'язку з порушенням закону України про вибори відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 158 "Фальсифікація виборчих документів" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на термін від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін від одного до трьох років.
Нагадаємо, що Нацполіція направила на Житомирщину гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчий округ №64.
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