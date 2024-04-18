Перші F-16 будуть в Україні до діта – прем'єр Бельгії

Поставки багатоцільових винищувачів F-16 з підготовленими українськими пілотами до України відбудеться вже до літа.

Про це розказав прем'єр-міністра Бельгії Александр де Кроо під час розмови з журналістами Newsroom.

"І тут Бельгія відіграє дуже важливу роль. Тому що саме ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені. І поставка першого літака з підготовленими пілотами має відбутися до літа", - сказав де Кроо.

Майже рік тому низка союзників України погодились на передачу винищувачів F-16.

Тоді коаліцію очолили Нідерланди і Данія і тоді ж постало й питання що підготовки наших пілотів.

На думку бельгійського політика, коаліція F-16 є важливою, оскільки винищувачі також мають протиповітряний потенціал.

Днями стало відомо, що Норвегія може передати Україні 22 винищувачі F-16.