Перші F-16 будуть в Україні до діта – прем'єр Бельгії
Про це розказав прем'єр-міністра Бельгії Александр де Кроо під час розмови з журналістами Newsroom.
"І тут Бельгія відіграє дуже важливу роль. Тому що саме ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені. І поставка першого літака з підготовленими пілотами має відбутися до літа", - сказав де Кроо.
Майже рік тому низка союзників України погодились на передачу винищувачів F-16.
Тоді коаліцію очолили Нідерланди і Данія і тоді ж постало й питання що підготовки наших пілотів.
На думку бельгійського політика, коаліція F-16 є важливою, оскільки винищувачі також мають протиповітряний потенціал.
Днями стало відомо, що Норвегія може передати Україні 22 винищувачі F-16.