Перші люди на Марсі житимуть у скляних куполах - Маск

"Спочатку життя у скляних куполах. Зрештою вони будуть тераформовані для підтримки життя, як на Землі"

Гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що перші люди на Червоній планеті житимуть у тимчасових конструкціях, схожих на скляні купола.

Як передає Укрінформ, про він повідомив у Твіттері.

"Спочатку життя у скляних куполах. Зрештою вони будуть тераформовані для підтримки життя, як на Землі", - написав Маск, відподаючи на питання користувача про життя людей на Марсі.

За даними Independent, вперше Маск розповів про тераформування на Червоній планеті у 2014 році. На його думку, це може пришвидшити придатність для проживання на Марсі.

"Тераформування буде занадто повільним, щоб бути актуальним у нашому житті. Однак ми можемо створити людську базу (на Марсі - ред.) за своє життя", - додав Маск.

Він також висловив сподівання, що до 2050 року на Марсі перебуватимуть один мільйон людей.

Тераформування - це зміна кліматичних умов планети, супутника чи іншого космічного тіла для приведення атмосфери, температури та екологічних умов до стану, придатного для проживання земних рослин і тварин.

Нагадаємо, що Маск розповів про будівництво міста на Марсі