Перші люди на Марсі житимуть у скляних куполах - Маск
Як передає Укрінформ, про він повідомив у Твіттері.
"Спочатку життя у скляних куполах. Зрештою вони будуть тераформовані для підтримки життя, як на Землі", - написав Маск, відподаючи на питання користувача про життя людей на Марсі.
За даними Independent, вперше Маск розповів про тераформування на Червоній планеті у 2014 році. На його думку, це може пришвидшити придатність для проживання на Марсі.
"Тераформування буде занадто повільним, щоб бути актуальним у нашому житті. Однак ми можемо створити людську базу (на Марсі - ред.) за своє життя", - додав Маск.
Він також висловив сподівання, що до 2050 року на Марсі перебуватимуть один мільйон людей.
Тераформування - це зміна кліматичних умов планети, супутника чи іншого космічного тіла для приведення атмосфери, температури та екологічних умов до стану, придатного для проживання земних рослин і тварин.
Нагадаємо, що Маск розповів про будівництво міста на Марсі
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Google створили додаток, який дозволяє людям із порушенням зору бігати самостійно, а не з поводирем
- ФОТО Після 57 років роботи у джунглях Пуерто-Рико закривають космічний телескоп, що знайшов перші екзопланети
- ФОТО Hubble показав "зоряний водоспад"
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"