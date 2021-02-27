Перший Bitcoin-фонд отримав 624 мільйонів доларів за перші дні роботи

У біржовий фонд, який використовує Bitcoin, як базовий актив, вклали 624 мільйонів доларів перші за 9 днів його роботи.

Директор з інвестицій Грег Тейлор, пояснив зацікавленість інвесторів тим, що багато хто хоче вкладати в криптовалюту, але не всі готові заводити гаманець і зберігати цифрову валюту, повідомляє "Економічна правда".

"Ви повинні зберігати свої паролі. Гаманець повинен бути в робочому стані, а в минулому у нас було багато проблем з крадіжками. Так що робити це самому - дуже непросто", - зазначив він.

Фонд був запущений 18 лютого і торгується на фондовій біржі Торонто. Згідно з інформацією Glassnode (біржа криптовалюта), Purpose Bitcoin накопичив вже 10,06 тис біткоіни. Керуюча компанія Purpose Investments стягує комісію в розмірі 1% за управління біржовим фондом. При цьому, комісія з цінних паперів і бірж США - не схвалила випуск ETF на біржу.

Станом на 11:47 вартість криптовалюти становить 46,477.80 доларів за одиницю.

Нагадаємо, що Bitcoin продовжує встановлювати рекорди - цього разу понад 52,5 тисячі