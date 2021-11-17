Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Pfizer безкоштовно поділиться ліцензією на COVID-таблетки

У ключовому клінічному дослідженні виявлено, що таблетки Pfizer ефективно запобігають важким захворюванням, якщо їх давати невакцинованим особам із високим ризиком перебігу хвороби незабаром після того, як у них почали проявлятися симптоми COVID-19
Американська фармацевтична компанія Pfizer надасть на безоплатній основі ліцензію на свої експериментальні пігулки "Паксловід" для лікування COVID-19 Патентному пулу лікарських засобів (MPP), який підтримує ООН.
Pfizer безкоштовно поділиться ліцензією на COVID-таблетки Фото: ru-trade.info
Про це повідомляє The New York Times.
 
Зазначається, що це дозволить організації передавати субліцензію на препарат іншим виробникам для використання в 95 країнах, що розвиваються. В основному це країни в Африці та Азії.
 
У ключовому клінічному дослідженні виявлено, що таблетки Pfizer ефективно запобігають важким захворюванням, якщо їх давати невакцинованим особам із високим ризиком перебігу хвороби незабаром після того, як у них почали проявлятися симптоми COVID-19.
 
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня аналогічну заяву зробила американська фармацевтична компанія Merck. Вона також безкоштовно надала ліцензію на свої експериментальні пігулки для лікування COVID-19 «Молнупіравір» Патентному пулу лікарських засобів (MPP), який підтримує ООН.
 
Угода з Патентним пулом лікарських засобів - організацією, яка працює над тим, щоб лікування та технології були доступними у всьому світі, дозволить компаніям у 105 країнах, переважно в Африці та Азії, субліцензувати рецептуру для противірусних таблеток та почати їх виготовлення.
 
Розробник заявляє, що за даними випробувань, препарат удвічі знижує ймовірність госпіталізації або смерті при COVID-19.
 
Британський регулятор з питань лікарських засобів схвалив застосування перших пігулок для лікування COVID-19 «Молнупіравір» компанії Merck.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 11 2021 12:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.