Pfizer безкоштовно поділиться ліцензією на COVID-таблетки

У ключовому клінічному дослідженні виявлено, що таблетки Pfizer ефективно запобігають важким захворюванням, якщо їх давати невакцинованим особам із високим ризиком перебігу хвороби незабаром після того, як у них почали проявлятися симптоми COVID-19

Американська фармацевтична компанія Pfizer надасть на безоплатній основі ліцензію на свої експериментальні пігулки "Паксловід" для лікування COVID-19 Патентному пулу лікарських засобів (MPP), який підтримує ООН.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що це дозволить організації передавати субліцензію на препарат іншим виробникам для використання в 95 країнах, що розвиваються. В основному це країни в Африці та Азії.

У ключовому клінічному дослідженні виявлено, що таблетки Pfizer ефективно запобігають важким захворюванням, якщо їх давати невакцинованим особам із високим ризиком перебігу хвороби незабаром після того, як у них почали проявлятися симптоми COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня аналогічну заяву зробила американська фармацевтична компанія Merck. Вона також безкоштовно надала ліцензію на свої експериментальні пігулки для лікування COVID-19 «Молнупіравір» Патентному пулу лікарських засобів (MPP), який підтримує ООН.

Угода з Патентним пулом лікарських засобів - організацією, яка працює над тим, щоб лікування та технології були доступними у всьому світі, дозволить компаніям у 105 країнах, переважно в Африці та Азії, субліцензувати рецептуру для противірусних таблеток та почати їх виготовлення.

Розробник заявляє, що за даними випробувань, препарат удвічі знижує ймовірність госпіталізації або смерті при COVID-19.

Британський регулятор з питань лікарських засобів схвалив застосування перших пігулок для лікування COVID-19 «Молнупіравір» компанії Merck.