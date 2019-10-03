Під час аварії літака в Африці загинула сім'я депутата парламенту Словаччини
Загалом, в авіакатастрофі загинули чотири громадянина Словаччини. Крім сім'ї депутата парламенту також загинула співробітниця однієї з гуманітарних організацій, яка прямувала до Кенії, повідомила братиславська газета Pravda з посиланням на джерело в кабінеті міністрів країни.
Зазначається, що депутат Антон Грнк входить в урядову коаліцію Словацької національної партії.
Інформацію про загибель чотирьох громадян Словаччини в авіакатастрофі в Африці підтвердив пізніше міністр закордонних справ країни Мирослав Лайчак на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаємо, зранку 10 березня пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами на борту та 8 членами екіпажу розбився, рухаючись з Ефіопії до столиці Кенії - Найробі.
Пізніше стало відомо, що усі пасажири літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який вилетів зі столиці Ефіопії та впав незадовго після льоту, загинули.
Додамо, за попередньою інформацією авіаліній Ефіопії, українців не було серед 149 пасажирів літака.
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