Під час нападу на Укрінформ постраждали троє журналістів, - НСЖУ

"Хлопці в футболках організації "Традиція і порядок" намагалися зірвати пресконференцію в Укрінформі, побили співробітників агентства, виламали двері в прес-центрі, закидали присутніх яйцями і зірвали захід"

В результаті нападу на Укрінформ молодих людей у футболках з написом "Традиція і порядок" постраждали троє співробітників агентства.

"Надзвичайна ситуація!!!! Напад на національне агентство "Укрінформ"! Постраждали щонайменше троє співробітників агентства, зокрема Сергій Сай-Боднар, керівник прес-зали. Хлопці в футболках організації "Традиція і порядок" намагалися зірвати пресконференцію в Укрінформі, побили співробітників агентства, виламали двері в прес-центрі, закидали присутніх яйцями і зірвали захід", - написав глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у фейсбуці.

За його словами, найбільше дісталося керівнику прес-зали Сергію Івановичу Сай-Боднарю, якого "молоді люди душили, відтягуючи від дверей".

Як повідомлялося, під час пресконференції в Укрінформі у вівторок, на якій кандидати в депутати за округом №50 зібралися розповісти про ймовірну фальсифікацію на виборах, молоді люди у футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою й закидали яйцями самовисуванця Андрія Аксьонова.

Двох активних учасників події затримали і доставили у відділ поліції, вони надають пояснення. Вирішується питання про надання правової кваліфікації цієї події.

Прес-центр агентства зачинений.

Нагадаємо, що Зеленський хоче створити раду з журналістів для захисту свободи слова.