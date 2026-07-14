У Польщі побили місцевого жителя, прийнявши його за українця

За даними поліції, нападник переплутав його з українцем та вигукував, що "його місце не в цій країні"».

У Лодзі невідомий напав на місцевого жителя, завдавши йому травм. За даними поліції, нападник переплутав його з українцем та вигукував, що "його місце не в цій країні".

Інцидент стався 11 липня близько 14:00 на проспекті Пілсудського, що неподалік від центру міста. За словами представника Головного управління муніципальної поліції в Лодзі Максиміліана Ясяка, потерпілий – громадянин Польщі, який розмовляв телефоном, коли повз нього проходив невідомий.