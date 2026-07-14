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У Польщі побили місцевого жителя, прийнявши його за українця

14 липня 2026, 18:11
У Польщі побили місцевого жителя, прийнявши його за українця
Фото: ілюстративне
За даними поліції, нападник переплутав його з українцем та вигукував, що "його місце не в цій країні"».
У Лодзі невідомий напав на місцевого жителя, завдавши йому травм. За даними поліції, нападник переплутав його з українцем та вигукував, що "його місце не в цій країні".
 
Про це повідомляє RMF24.
 
Інцидент стався 11 липня близько 14:00 на проспекті Пілсудського, що неподалік від центру міста. За словами представника Головного управління муніципальної поліції в Лодзі Максиміліана Ясяка, потерпілий – громадянин Польщі, який розмовляв телефоном, коли повз нього проходив невідомий.
 
"Злочинець, ім'я якого досі не встановлено, проходив повз чоловіка в Лодзі, ударив його, а згодом кидав образи, натякаючи, що його місце не в Польщі", – сказав правоохоронець. 
 
За даними поліції, нападник завдав потерпілому двох сильних ударів по голові. Унаслідок побиття поляк зазнав травм носа та щелепи, його шпиталізували. 
 
Наразі правоохоронці розшукують зловмисника. Поліціянти вже вилучили відео з камер спостереження та закликають свідків звернутися до відділку, якщо мають інформацію про інцидент.

 

Польщапобиття

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