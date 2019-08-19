Під час пожежі в Одесі загинули дитина і громадянка Австралії

Серед загиблих у результаті пожежі в одеському готелі "Токіо-Стар" - громадянка Австралії, а також дитина.

"Упізнано тіла вже шістьох загиблих під час пожежі в одеському готелі "Токіо Стар". Серед них - п'ятеро українців: двоє жителів Одеської області, двоє киян і житель Дніпра. Крім того, загинула громадянка Австралійського Союзу", - повідомив на апаратній нараді мер Геннадій Труханов, інформує "Думская".

Зазначають також, що серед загиблих - дитина.

Нагадаємо, що вночі 17 серпня в Одесі згорів готель "Токіо Стар" в колишній будівлі трамвайного депо. До моменту приїзду рятувальників вогонь охопив близько 200 квадратних метрів другого поверху будівлі і потім поширився на 1000 квадратних метрів.