Під картиною да Вінчі виявили ескізи й відбитки рук

Під картиною Леонардо да Вінчі "Мадонна в скелях" виявили декілька ескізів і невідомі відбитки рук.

У 2005 році вчені вперше виявили прихований малюнок Діви Марії під зображенням "Мадонни в скелях". Для свого відкриття фахівці використовували техніку інфрачервоної фотографії. На їхню думку, митець почав з однієї картини, але залишив роботу над нею і написав Богородицю для "Мадонни в скелях", повідомляє "Громадське".

Під час нового дослідження експерти виявили під картиною ескізи ангела й немовляти Христа. Вони помітили в композиції картин відмінності: на ескізі ангел повернувся й дивиться на немовля згори, а на фінальному зображенні ангел притримує голову немовля Христа й не дивиться на нього.

Також вчені виявили сліди рук на картині. Поки невідомо, кому вони належать. На думку фахівців, відбитки могли залишитися після спроби "розгладити" ґрунтувальний шар на полотні, щоб створити рівну поверхню для малювання.

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