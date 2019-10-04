Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Під офіс Зеленського приїхав Автомайдан: хоче аналізів, - ОНОВЛЕНО

Активісти збираються до офісів Зеленського і Адміністрації президента "з вимогою здати тести та довести, що кандидати не наркомани і не алкоголіки"
У Києві під офіс команди кандидата у президенти України Володимира Зеленського в Печерському районі приїхали представники Автомайдану, закликають кандидата здати аналізи VADA.
Під офіс Зеленського приїхав Автомайдан: хоче аналізів, - ОНОВЛЕНО Скрін

Кілька годин тому Автомайдан у Facebook публікував інформацію про те, що активісти збираються до офісів Зеленського і Адміністрації президента "з вимогою здати тести та довести, що кандидати не наркомани і не алкоголіки". Про це повідомляється у Facebook команди Зеленського.

У прес-службі кандидата, заявили, що висвітлити події під їхнім офісом приїхав лише телеканал "Прямий", якого пов'язують з чинним президентом.

Коментатор також запевнив, що на місці події є патруль поліції.

"День другий. Залишилось 10", - зазначають у штабі. 

Оновлення

Водночас, всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" пізніше опублікувало спростування інформації. 

Нагадаємо, що політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що екс-шоумен не прийде у середу здавати аналізи експертам антидопінгової асоціації VADA.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 04 2019 17:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.