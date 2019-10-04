Під офіс Зеленського приїхав Автомайдан: хоче аналізів, - ОНОВЛЕНО
Кілька годин тому Автомайдан у Facebook публікував інформацію про те, що активісти збираються до офісів Зеленського і Адміністрації президента "з вимогою здати тести та довести, що кандидати не наркомани і не алкоголіки". Про це повідомляється у Facebook команди Зеленського.
У прес-службі кандидата, заявили, що висвітлити події під їхнім офісом приїхав лише телеканал "Прямий", якого пов'язують з чинним президентом.
Коментатор також запевнив, що на місці події є патруль поліції.
"День другий. Залишилось 10", - зазначають у штабі.
Оновлення
Водночас, всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" пізніше опублікувало спростування інформації.
Нагадаємо, що політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що екс-шоумен не прийде у середу здавати аналізи експертам антидопінгової асоціації VADA.
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